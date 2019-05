Alle spørger: Hvornår kommer valget?

Pension, indvandring, sundhedsvæsen, nej, det der interesserer folk og fæ i tiden er et enkelt spørgsmål,: Hvornår kommer valget?

Hele det politiske spektrum var troppet op til vælgermøde på Campus Vejen. Det er et godt sted, masser af førstegangsvælgere at gøre sine politiske valghoser grønne for. Men under al politikken ligger spørgsmålet om, hvornår statsministeren udskriver valget. 3 politikere havde deres egen gættedyst før valgmødet.

Anni Matthiesen, Venstre: Jeg tror ikke det bliver i dag. Nu bliver pensionsreformen præsenteret, og den skal lige have lov til at blive præsenteret. Men vi er ved at være utålmodige.

Susanne Eilersen, DF: Hvis det nu bliver den 17. juni, så får vi valgkamp til Europarlamentsvalget og Folketinget i seks uger, og det bliver folk trætte af. Så er der ingen, der gider snakke med os, når vi går rundt på gader og stræder.

Anni Matthiesen, Venstre: Ja, og så kommer vi til at hænge nederst på valgplakaterne.

Niels Flemming Hansen, Konservative: Jeg tror, det bliver mandag.

Susanne Eilersen, DF: Det tror jeg, de frivillige bliver kede af. Vi kan ikke bede dem spænde traileren på for anden gang. De har jo været ude en gang med EU-plakater. Jeg bliver ked af det, hvis det bliver mandag, så jeg håber på i morgen.

Anni Matthiesen, Venstre: Der er fordele og ulemper ved begge dele, det er kun Lars (Løkke Rasmussen, red.) og Solrún (hans hustru, red), der ved det.

Niels Flemming Hansen: Vi er klar, vi sover med støvlerne på.

Det kan han jo også sagtens sige, han er direktør for en kæde af skoforretninger. I morgen bliver vi klogere, eller i næste uge. Eller på et eller andet tidspunkt bliver vi klogere. Det er med garanti.