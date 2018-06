I aften fester overkørsels-kæmperne

Knud Johnsen har kæmpet for at beholde Overkørsel 26 ved Hillerup Markvej nord for Ribe. I aften vandt han den kamp.

- Det er enormt, at det har kunnet lade sig gøre. Det er vi stolte af, herude, siger Knud Johnsen til TV SYD.

Knud Johnsen valgte, sammen med en flok lokale beboere fra området ved Hillerup Markvej nord for Ribe, at bruge mere håndfaste metoder i kampen for at undgå lukningen af den lokale jernbaneoverskæring. En lukning ville betyde, at for eksempel landmænd skulle ud på en længere omvej for at komme til og fra deres marker. Det ville også give mere kørsel med langsomtkørende landbrugsredskaber på Hovedvej 11.

Vi har holdt os til sandheden og fokuseret på, hvad en lukning af overkørslen ville betyde for trafiksikkerheden. Knud Johnsen, Hillerup

- Der har været støtte fra borgere, fra landmænd, politikere, opbakning inde fra Ribe. Det hele er gået op i en højere enhed. Jeg tror, det er lykkedes fordi, vi har været saglige. Vi har holdt os til sandheden og fokuseret på, hvad en lukning af overkørslen ville betyde for trafiksikkerheden, lyder det fra Knud Johnsen torsdag aften.

Han fortæller, at han er overrasket over, at det kom så langt ud.

- Jeg havde ikke troet, at demokrati fungerede sådan. Det har ikke været demokrati, det har været enevælde og magtmisbrug. Men det lykkedes. Vi fik det, som vi gerne ville have det. Det skal vi glæde os over. Vi skal ikke hovere eller håne nogen, siger Knud Johnsen.

