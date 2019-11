I aften finder vi vinderen: Hvilket fællesskab vinder 100.000 kroner?

Gospelmusik vil brage gennem luften, dansere vil få ruderne til at dugge og en hest vil stå klar til interview, når TV SYD kårer det mest fantastiske fællesskab i aften.

Det sker hos de tidligere vindere fra Jels Vikingespil, hvor alle fem finalister er samlet. I alt vil omkring 200 gæster fra fællesskaberne være samlet.

Vinderen findes udelukkende via en sms-afstemning, som har været åben siden 4. november, og sidste chance for at stemme er under finaleshowet, som sendes på TV SYD+ kl. 19.55.

Se alle nomineringsfilmene ved at klikke her.

Hylder fællesskaberne

Det er anden gang, TV SYD kårer det mest fantastiske fællesskab i vores område. Sidste år løb Jels Vikingespil med sejren. De brugte pengepræmien på at bygge tre shelters, som bruges af både vikinger og andre hele sommeren igennem.

Jels Vikingespils shelters blev bygget i sommer. De er finansieret af de penge, vikingerne vandt i Fantastiske Fællesskaber i 2018. Foto: Dennis Kryger Sørensen, Jels Vikingespil

- Det er utroligt vigtigt for os som regionalt medie at hylde de mange mennesker, der gør en forskel i vores område. Der er så mange steder, hvor fællesskaber gør en kæmpe forskel for både mennesker og lokalsamfund, og det er derfor, vi vil fejre det store og vigtige arbejde, det er at skabe og holde fællesskaber ved lige, siger TV SYDs direktør, Betina Bendix.

Fantastiske Fællesskaber er et samarbejde mellem Tuborg Fondet, Lokale og Anlægsfonden, TV2 Regionerne og produktionsselskabet Made by Us.