I dag åbner Folketinget - TV SYD sender ekstra

TV SYD sender i dag fra Folketingets åbning. Kl. 13.30 får vi lokalt valgte folketingsmedlemmers kommentar til statsministerens åbningstale.

- Demokrati er ligesom en mark, den skal plejes for at kunne gro.

Sådan sagde den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, da han gæstede Kolding fredag.

Det falder godt i tråd med, at et nyt folketingsår begynder i dag. Folketingets åbningsdag forløber på næsten samme måde hvert år. Først vælges formand og fire næstformænd. Disse fem politikere udgør tilsammen Folketingets ledelse, Præsidiet. Derefter holder statsministeren sin åbningstale foran blandt andre Dronning Margrethe, kronprins Frederik, prins Joachim og de 178 andre folketingsmedlemmer.

TV SYD markerer åbningsdagen med en ekstraudsendelse kl. 13.30 på TV 2.

Her vil syv folketingspolitikere valgt i Syd- og Sønderjylland komme med deres umiddelbare kommentar til Lars Løkke Rasmussens åbningstale.

TV SYD har stillet et studie op i Fællessalen på Christiansborg og inviteret Eva Kjer Hansen (V), Henrik Dam Kristensen (S), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (AL), Henning Hyllested (EL), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lotte Rod (R).

Vigtigt at markere demokratiet

Det er andet år i træk, at TV SYD sender fra Christiansborg på åbningsdagen, der ifølge grundloven skal finde sted første tirsdag i oktober måned.

- Vi synes, det er nødvendigt at finde en måde at markere en vigtig dag for demokratiet. Nemlig den dag, hvor Folketinget åbner. Det er der jo også mange andre, der gør. Men vi synes, at de folketingsmedlemmer, der er valgt herovre, også har grund til at markere dagen. Det vil vi gerne give dem mulighed for at gøre, siger TV SYDs direktør, Betina Bendix.

Et valg er på vej

Studievært Anders Køpke Christensen styrer debatten, der ud over statsministerens åbningstale også vil handle om det faktum, at denne åbningsdag er den sidste inden det kommende folketingsvalg, der skal finde sted senest 17. juni næste år. Han spørger ind til, hvad politikerne vil kaste sig over i tiden op til valget om mindre end ni måneder.

Et emne som etableringen af en 170 kilometer højspændingsledning langs den jyske vestkyst helt ned til grænsen kan også dukke op i udsendelsen, der varer 10 minutter.

Alle TV 2-regionerne er til stede i Fællessalen, hvor de hver især samler politikere valgt i deres sendeområde.