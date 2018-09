I marts blev en 31-årig mand frifundet for at have udøvet vold, der førte til 17 måneder gamle Noahs død. Statsadvokaten i Viborg ankede frifindelsen, og nu begynder sagen i Landsretten.

Den halvandet år gamle dreng Noah døde den 6. februar 2017 efter at være blevet udsat for vold. En 31-årig mand var tiltalt for at have forvoldt den lille drengs død, men i marts måned frifandt retten i Sønderborg ham. Den 31-årige boede sammen med barnet og barnets mor i Sommersted. Kort efter frifindelsen valgte statsadvokaten i Viborg at anke sagen, og i dag begynder så i Vestre Landsret. Der er reserveret 12 retsdage til sagen i løbet af de kommende tre uger. - Jeg forventer kendelsen om skyld den 17. eller 18. september, men det er svært at sige på forhånd. Måske er der noget, der går hurtigere, måske er der noget, der trækker ud, siger senioranklager Anette Wolff Pedersen fra Statsadvokaten i Viborg til JydskeVestkysten.