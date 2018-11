I dag blev der trykket på knappen i banken: Den største ændring i 146 år

Den Jyske Sparekasse blev i sommer omdannet til aktieselskab. Nu kan de nyslåede aktionærer sælge deres aktier, for torsdag er første handelsdag på børsen.

Torsdag formiddag præcis klokken ni trykkede direktionen i Den Jyske Sparekasse på en knap, der officielt sendte sparekassens aktie på børsen.

Alle medarbejdere fra sparekassens hovedkontor i Grindsted var samlet i investeringsafdelingen, hvor direktør Claus E. Petersen holdt tale.

Han beskriver dagen som en festdag.

Vi ændrer ikke på vores værdier. Vi ændrer ikke på den måde, vi driver sparekasse på. Claus E. Petersen, direktør, Den Jyske Sparekasse

- Det er den største dag i sparekassens historie, siden den dag sparekassen blev stiftet. Det er en spændende dag, som vi har arbejdet hårdt for, fortæller direktøren, der dog ikke tror, at ændringen vil få betydning for kunderne.

- Vi ændrer ikke på vores værdier. Vi ændrer ikke på den måde, vi driver sparekasse på. Vi vil stadig være en sparekasse i øjenhøjde.

Ny titel efter 146 år

Den Jyske Sparekasse blev grundlagt i 1872, og efter 146 år som garantsparekasse blev sparekassen den 25. juni i år omdannet til et aktieselskab. Og det kommer de mennesker, der har investeret penge i sparekassen, til gode.

- Vi har haft en garantbørs, som ikke har fungeret særlig godt. Garanterne har ikke kunnet få at vide, hvornår de kunne få deres garantkapital indfriet, siger Claus E. Petersen.

Med titlen som aktieselskab betyder det, at de cirka 27.000 mennesker, der har skudt penge i sparekassen, samtidig er blevet aktionærer, og fra i dag kan de således sælge deres aktier på børsen.

- Vi vil gerne imødekomme vores garanter, så vi har gjort aktierne omsættelige - og det er fra i dag af, siger Claus E. Petersen.

Claus E. Petersen er adm. direktør i Den Jyske Sparekasse, og han forsikrer, at titlen som aktieselskab ikke kommer til at ændre hverdagen i sparekassen. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

På længere sigt vil sparekassen få mulighed for at tiltrække kapital, hvis den skulle få brug for det. Som garantsparekasse kunne den ikke rejse kapital, men det kan den nu som aktieselskab.

- Det er en fordel, som vi har fået med oven i købet, siger Claus E. Petersen.

Den Jyske Sparekasse har omkring 98.300 kunder.