I dag er det juleaften for laksefiskerne

Tirsdag morgen er der trængsel langs de vandløb, hvor der kan fanges laks. Alene ved Varde Å ventes omkring 300 lystfiskere smide snøren ud, når der atter må fanges laks.

Efter en lang vinter må der der i dag atter fanges laks i de danske vandløb. Laksesæsonen løber fra den 16. april til den 15. oktober.

Alene ved Varde Å venter formanden for den lokale lystfiskerforening, at omkring 300 tirsdag vil være ude med snøren i håb at få en laks på krogen.

- Sæsonens første dag med laksefiskeri er som juleaften for os. Det er en helt særlig fornemmelse at gå langs åen en tidlig aprilmorgen, siger formanden for Varde Sportsfiskerforening, Kai Verner Lauridsen.

- Vi har brugt den mørke tid på at lave fluer og spinnere

Ved Varde Å mødes medlemmer i sportsfiskerforeningen klokken syv for først at spise en fælles morgenmad og derefter gå i gang med det, hele dagen handler om: At fange fisk.

- Vi har brugt den mørke tid til at lave lige den flue eller spinner, som skal få en stor flot laks til at bide på, siger Kai Verner Lauridsen.

- Og udsigten er god i år. Faktisk har laksebestanden i Varde Å aldrig haft bedre forhold.

Selvom der er mange laks i Varde Å, så kan man dog ikke bare fiske løs. Årets laksekvote for hele Varde Å-systemet er på 260 laks.

Når det antal er nået, skal alle efterfølgende laksefangster sættes ud igen.

Kvoten er også vægtinddelt, og hvert enkelt medlem af Varde Sportsfiskerforening må højst fange en enkelt laks inden for hver vægtkategori.