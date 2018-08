I dag flytter en prins ind på 12-mandsstuen

Prins Nikolai trækker onsdag i trøjen på Varde Kaserne.

Fra i dag den 1. august svæver en usynlig men højst velkommen aura over Varde Kaserne. Et medlem af den kongelige familie flytter ind på en 12-mandsstue på Hærens Sergentskole.

Det er prins Nikolai, søn af grevinde Alexandra og prins Joachim. De næste to år gennemgår han uddannelsen til reserveofficer. De første seks måneder er han på Varde Kaserne, og når han er blevet udnævnt til sergent der, rykker han videre til Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren, hvor han skal gennemgå uddannelsen til løjtnant.

Han skal have samme oplevelse af at være soldat, stå i kø og få lov til at gå i byen i Varde. Martin Hilmann, presseofficer, kaptajn, Varde Kaserne

Det er første gang siden 1953, at et medlem af kongefamilien flytter ind på Varde Kaserne, og prins Nikolai vil få den samme behandling som alle de andre, siger presseofficer og kaptajn Martin Hillmann til JydskeVestkysten.

- Han skal have samme oplevelse af at være soldat, stå i kø og få lov til at gå i byen i Varde, siger han og tilføjer, at det betyder meget for Varde Kaserne, at prins Nikolai flytter ind.

- Det er et nyt kapitel, at Varde Kaserne bliver forbundet med kongehuset, siger Martin Hillmann.

Den 15. august besøger prins Nikolais far, prins Joachim, og prinsesse Marie Varde Kaserne.