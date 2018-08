I dag kommer Dronning Margrethe på besøg

I dag besøger Dronning Margrethe Ribe Vikingecenter. Hun får nogle travle timer, hvor hun både skal deltage i en ceremoni i den helt nye Ansgar Kirke, opleve vikingemarked og spise vikingemad.

I dag tager Dronning Margrethe en tur tilbage i tiden, når hun besøger Ribe Vikingecenter.

Eftermiddagens program omfatter også et besøg på Markedspladsen og Ripa Havn år 750, hvor Dronningen skal høre nærmere om koblingen mellem arkæologernes seneste forskningsresultater og det udtryk, der sigtes efter på Ribe Vikingecenter.

- Vi er meget beærede over, at Dronningen vælger at besøge Ribe Vikingecenter, siger Bjarne Clement, leder af Ribe Vikingecenter i en pressemeddelelse. - Vi ved, at Dronningen er opdateret på den spændende arkæologiske forskning, der stadig pågår i Ribe, så vi glæder os meget til også at fremvise vores udvidelse af markedspladsen med værkstedshuse og havnemiljø, fortæller Bjarne Clement.

Foto: Folmer Iversen

Det sidste programpunkt er Ansgar Kirke år 860 og en historisk ceremoni i det, der er et kvalificeret bud på Ribes og dermed det nuværende Danmarks første kirke.

- Vi glæder os særligt meget til at vise Dronningen Ansgar Kirke. Vi har lagt megen research og et gedigent håndværk i projektet. Nu står trækirken som et smukt pejlemærke, der udvendigt er udsmykket til at tiltrække - eller i hvert fald ikke at afskrække - hedenske vikinger, og indvendigt har et helt andet sydlandsk præg bragt hertil af de kristne, siger Bjarne Clement.