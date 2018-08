I dag spiller Tønder-områdets største aktiv op igen

Festivalens betydning for området er enorm.

I dag begynder Tønder Festival. Nummer 45 i en ubrudt række af mættede dage med autentisk musik fra Danmark og den store verden. I dag et uvurderligt aktiv for hele området.

Det begyndte i 1974 i Bachmanns Mølle ved Vidåen, og lige siden og frem til 2014 styrede Carsten Panduro Tønder Festivalen med stilsikker hånd og tårnhøj kvalitet. I dag er Maria Theessink den nye Panduro i sin egen ret, og hun og hendes hold har talentfuldt som Panduro udviklet festivalen i tidens udtryk.

Nyt i år er bl.a. et særligt indigenous-tema med sangere og sangskrivere med rødder i forskellige oprindelige folkeslag. I alt er der linet op til 130 folk- og rootskoncerter med mere end 70 navne fra 13 forskellige lande.

Nyt i år er også et opdateret opdateret campingområde med særlige overnatningsmuligheder, bl.a. en skoæske i en størrelse, der passer, jo vist.

Kæmpe værdi

Mens det i de spæde dage dengang var svært for unge Panduro at få det lokale erhvervsliv til at se, hvad der var i det for dem, så fastslog en rapport fra Copenhagen Business School i 2008, at festivalens betydning for Tønder og regionen var enorm dels i brandingværdig og dels kontant. Tønder Festival bidrog til en omsætning og afledt omsætning på knap 70 mio. kr.

i d ag kan du få nemt overblik over det hele med festivalens app. Hen den i iTunes eller Google Play.

Som et særligt twist på årets Tønder er der kongeligt aftryk. Prinsesse Marie besøger festivalen fredag eftermiddag.

Let the Circle be Unbroken.