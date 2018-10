I dag var der fest for Marie og 950 andre frivillige

I dag var der fest for 950 frivillige borgere som Marie Christiansen. Hun har i 24 år jævnligt taget turen til det lokale plejehjem for at synge med de gamle.

Marie Christiansen fra Vejen har i 24 år taget turen til Kongsbjerghjemmet i Lunderskov, hvor hun en gang i måneden synger viser sammen med plejehjemmets beboere. Og hver gang møder beboerne trofast op til kaffe, snak og senior-salmebog. Og det er ikke kun de gamle, som er glade for Maries besøg. Dagen har også stor betydning for Marie Christiansen selv. Det bliver man da glad for, for de er jo glade, hver gang man kommer, og glæder sig til at man kommer igen næste gang. Marie Christiansen, frivillig, Lunderskov - Det bliver man da glad for, for de er jo glade, hver gang man kommer, og glæder sig til at man kommer igen næste gang, fortæller hun. 950 glade frivillige til frivilligfest i Kolding. Foto: Line Sahl Glæden er lige så stor for de frivillige I dag blev de frivillige så fejret med en fest i Sydbank Arena i Kolding med mad, sang og dans som tak, fordi de gør en forskel for en masse af kommunens ældre. En fest som de frivillige sætter pris på. Fornøjelsen er størst, tror jeg, på vores side - os der udfører arbejdet. Thomas Flensborg, Ensamble 60, Kolding - Fornøjelsen er størst, tror jeg, på vores side - os der udfører arbejdet, fortæller Thomas Flensborg, der er frivillig i Ensamble +60. Thomas Flensborg er også en af dem, som i mange år har været frivillig for kommunens ældre, og også han tager ud og underholder med musik og sang på kommunens plejehjem. I dag er det dog hverken Marie eller Thomas, der skal underholde. Det sørger Kolding Kommune for. Sangeren Dario Campeotto og skuespilleren Jan Schou fejrer de mange frivillige med sang og musik. Dario Campeotte underholdt til frivilligfest i Kolding