Samané: I Danmark er jeg udlænding, og det giver mig lyst til at gøre mig nyttig i samfundet

Samané MaHsa kom til Danmark for otte måneder siden, og hun tænker allerede på, hvordan hendes iværksætterdrømme kan bidrage til det danske samfund.

I klasselokalet på Asylcenter Jelling er der ikke kun danske gloser og grammatik på skemaet. Samané MaHsa kom til Danmark fra Iran for otte måneder siden, og lige nu øver hun sig på at få gode ideer og gøre dem til virkelighed. Hun overvejer nemlig en karriere som iværksætter.

Jeg har nogle drømme for min fremtid, men jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle leve dem ud. Samané MaHsa, kursist, Asylcenter Jelling

- Jeg har flere ideer, men den som ligger tættest på virkeligheden handler om en isbutik, hvor jeg vil kombinere dansk og persisk is, fortæller Samané MaHsa.

Hun har fået smag på iværksætteri efter at have deltaget i et særligt iværksætterkursus på Asylcenter Jelling. Her har hun fået undervisning i alt fra ideudvikling til markedsføring.

Vil bidrage til samfundet

Kurset er et 18-måneders EU-finansieret projekt og et forsøg på at give asylansøgerne værktøjer til at skabe sig en levevej hvor som helst i verden - uanset om de får ja eller nej til asyl.

For Samané MaHsa handler det dog om meget mere.

- Jeg kan lide at tage del i samfundet, og folk, som kender mig, ved, at jeg kan lide at bidrage. I Danmark er jeg udlænding, og det giver mig lyst til at gøre mig nyttig i samfundet, fortæller hun.

OM PROJEKTET Iværksætterkurset er udviklet af Københavns Universitet som en del af ESIRAS. ESIRAS (Employability and Social Integration for Refugees and Asylum Seekers) er et EU-finansieret projekt implementeret af Røde Kors Asyl. ESIRAS er en 18 måneders indsats, som skal støtte flygtninge og asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet. ESIRAS-projektet begyndte i august sidste år på Asylcenter Jelling, og siden har 224 beboere allerede deltaget én eller flere gange. Ud over Danmark gennemføres projektet hos Røde Kors i Frankrig, Slovenien, Cypern, Østrig og England. Meningen er, at Røde Kors på tværs af disse lande skal hjælpe EU til at blive klogere på, hvilke tiltag der virker, når flygtninge skal ind på arbejdsmarkedet. Kilde: Røde Kors Se mere

Samané MaHsa er uddannet i industriel management i Iran, men da hun kom til Danmark, var hun ikke længere sikker på sin fremtid.

- Jeg har nogle drømme for min fremtid, men jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle leve dem ud. Jeg føler, at jeg mangler noget for at kunne gøre mit bedste, siger Samané MaHsa.

Samané MaHsa er meget glad for undervisningen på Asylcenter Jelling, og hun har allerede meldt sig til flere lignende kursusforløb.

Jeg har fået selvtillid. Jeg føler, at min hjerne vokser, og nye ideer kommer til mig. Samané MaHsa, kursist, Asylcenter Jelling

Nu tør hun sige ideerne højt

Kurset handler i høj grad om motivation og arbejdsidentitet, og asylansøgerne skal guides til, hvad det er for et mentalt tankesæt, man skal have som selvstændig. De skal blandt andet lære, hvordan de kan trække på ressourcer omkring sig, hvis ikke de kan låne penge i banken.

- Jeg havde nogle ideer i hovedet, men de var meget svage, og jeg var bange for at føre dem ud i livet. Ofte tænkte jeg, at det ville være helt umuligt at gøre ideerne til virkelighed, men her på kurset lærer vi, at selv en dum ide faktisk kan blive til en rigtig god ide, forklarer Samané MaHsa.

Kurset har givet hende troen på sig selv og sine ideer, og hun har allerede meldt sig til flere af Asylcenter Jellings kurser om blandet andet webdesign.

- Jeg har fået selvtillid. Jeg føler, at min hjerne vokser, og nye ideer kommer til mig, fortæller Samané MaHsa.