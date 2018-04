I denne uge har politiet særligt fokus på dette

Politiet vil i denne uge have ekstra fokus på de bilister, der lader foden hvile for tungt på speederen.

Klip, klip, klip.

I 2017 uddelte Syd- og Sønderjyllands Politi 4.037 klip i kørekortet til bilister, der kørte mere end 30 procent hurtigere end den tilladte fartgrænse.

Det tal vil politiet meget gerne have bragt ned. I denne uge sætter politiet ind med ekstra fartkontrol, der skal være med til at øge sikkerheden i trafikken.

- Vi ved, at selv små overskridelser af hastigheden øger risikoen for dødsulykker. Ikke mindst har bilisterne sværere ved at bremse i tide, jo hurtigere de kører. I tilgift ved vi, at politiets fartkontroller har en præventiv effekt, de får bilisterne til at holde mere øje med speedometeret, siger leder af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt i en pressemeddelelse.

Den øgede fartkontrol i denne uge får følgeskab af den landsdækkende fartkampagne ’Sænk farten – før det er for sent’, som Rådet for Sikker Trafik står bag sammen med en rækker kommuner.