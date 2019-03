I eftermiddag kæmper de frækhedens kamp

I eftermiddag udfordrer kvinden fra Nordsjælland jyden fra Thyregod i en kamp højre om i udlændingepolitikken. Den frækkeste vinder.

Ganske vist har statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke udskrevet noget valg. Alligevel er valgkampen i gang, og i dag klokken 17 begynder et af de store slag.

To partiledere kæmper en indædt kamp om de samme vælgere, og de har begge meget på spil. Den erfarne Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti diskuterer med den nye frække pige i politikernes klasse, Pernille Vermund. Med sit parti, Nye Borgerlige, vil hun forsøge at æde hans vælgere højre om.

Det er blondinen fra Nordsjælland, der kommer ned til Sønderjylland for at hugge de gule stemmer fra manden fra Thyregod. Kim Dahl Nielsen, nyhedsredaktør, JydskeVestkysten

Scenen er Folkehjem i Aabenraa, kredsen er Sydjyllands Storkreds, og det er ikke tilfældigt. Ved folketingsvalget for fire år siden slog Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti Venstre som den største stemmesluger netop der. Der er både stemmer og ære i at blive højrefløjens nummer et i det gule segment, som analytikerne har døbt DF-vælgerne i Sydjyllands Storkreds.

Blondinen mod jyden

- Nu mødes modsætninger i enhver forstand, og de har begge rigtig meget at vinde og tabe, siger Kim Dahl Nielsen, nyhedsredaktør, JydskeVestkysten.

- Det er kvinden mod manden, det er blondinen fra Nordsjælland, der kommer ned til Sønderjylland for at hugge de gule stemmer fra manden fra Thyregod. Det er rød økonomi mod blå, det er erfaring mod det nye gåpåmod, siger Kim Dahl Nielsen.

Frækhedens kamp

Han forudser, at eftermiddagens møde bliver en frækhedens kamp om at overtrumfe hinanden på udlændingespørgsmålet.

- Nu må vi se, hvor langt han vil følge hende højre om, det er et kæmpe eksperiment for dem begge, det er dybt fascinerende, siger den politiske redaktør om eftermiddagens møde.

Mødet er arrangeret af JydskeVestkysten. Det begynder klokken 17. Alle pladser er udsolgt. TV 2 News sender live derfra. TV SYD har reportage og interviews i nyhedsudsendelsen klokken 19.30.