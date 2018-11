Se billederne: I Haderslev blev de faldne fra Første Verdenskrig også mindet

I Haderslev har der i dag været flere mindegudstjenester og kransenedlæggelser til ære for de faldne soldater fra Første Verdenskrig.

Den 11. november 1918 klokken 11 sluttede den Første Verdenskrig. Tæt ved 35.000 mænd fra det nuværende Sønderjylland deltog i krigen.

Klosterkirkegården i Haderslev - 100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning. Foto: John Melin

I Haderslev begyndte søndagen med en mindegudstjeneste i Domkirken, og efterfølgende var der ceremonier og kransenedlæggelser ved monumenterne for de faldne på Damager Kirkegård og Klosterkirkegården.

Søndag eftermiddag var der et foredragsarrangement i gymnastiksalen på Haderslev Kaserne, hvor temarne blandt andet var 'Kan det ske igen - læren af Første Verdenskrig i lyset af den sikkerhedspolitiske situation i Europa' ved Niels Bo Poulsen, der er chef for Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori.

100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning blev også markeret med en foredragsrække søndag eftermiddag på Haderslev Kaserne om krigen og dens konsekvenser. Foto: John Melin