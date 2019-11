I medgang og modgang - Rødding Højskole overlever altid

I 1944 fyldte Rødding Højskole 100 år. Samme år blev folketingspolitikeren Bertel Haarder født. Torsdag var Folketingets nestor gæst på den sønderjyske højskole ved fejringen af skolens 175 års jubilæum.

- For 15 år siden begyndte det at gå rigtig skidt for Rødding Højskole, der kun blev reddet med det yderste af neglene. Vi har aldrig haft færre end 100 højskoler i Danmark, men der har været mere end 400 i alt. Så tre ud af fire højskoler er gået nedenom og hjem, men Rødding har altså klaret sig igennem, og det er en kæmpepræstation, siger Bertel Haarder til TV SYD under jubilæumsmiddagen.

Bertel Haarder er selv et barn af højskolebevægelsen. Hans forældre var forstandere på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord, hvor han blev født i 1944. Senere har han selv arbejdet som højskolelærer på Askov Højskole, der kun ligger blot ti kilometer længere nordpå.

- Det er faktisk dybt bevægende at læse Rødding Højskoles historie, som jo begynder 1844, da Danmark var på vej til at tabe Slesvig helt op til Kongeåen, forklarer Bertel Haarder, der ofte tager turen fra København til Rødding.

- Jeg er selv vokset op på en sønderjysk højskole, og nu står vi her på Rødding Højskole, som jo i dag er spillevende. Masser af mennesker har deres gang her, og jeg tror næsten, jeg er her hver måned, fordi de arrangerer så mange forskellige ting, fortæller han.