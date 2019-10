I nat skal du stille uret en time tilbage, men måske er det snart slut

Lyset falder og vi går mod vinter og kortere dage - her ved Kammerslusen ved Ribe. Foto: Torben Hestehave, Ribe

I nat skifter vi fra sommertid til vintertid - eller normaltid.

Havemøblerne skal ind, og vi stiller urerne en time tilbage.

Den manøvre har vi lavet hvert år siden 1980.

Til foråret - den sidste weekend i marts - stiller vi urene og havemøblerne frem igen. Så begynder sommertiden.

Men fra 2021 kan det være slut med at skifte mellem sommertid og vintertid.

Et flertal i EU-Parlamentet mener nemlig, at det skal være op til de enkelte lande at bestemme, om man vil skifte mellem sommertid og vintertid. Men før det kan træde i kraft, skal det vedtages af de enkelte EU-lande.