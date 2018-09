Bestyrelsesformanden VUC Syd fortæller, at man arbejder på at undgå fyringer. Men der er ingen garantier, blandt andet på grund af det faldende elevtal.

- Det handler i sidste ende om omkostninger.

Bestyrelsesformand på VUC Syd, Laust Joen Jakobsen, siger det ganske kort og nøgternt.

Vi er opmærksomme på det, men hvad det får af betydning, er for tidligt at sige nu. Laust Joen Jakobsen, bestyrelsesformand, VUC Syd

VUC Syd er i stærke økonomiske problemer, den nye bestyrelse vil arbejde på at få det løst uden at skulle afskedige flere medarbejdere, men i sidste ende handler det om at få styr på udgifterne.

Mindst otte millioner kroner mindre på elev-kontoen

Noget, der ikke bliver nemmere af, at DR Syd i dag kunne fortælle, at elevtallet på HF-undervisningen er faldet fra 262 til 157 de seneste to år. VUC Syd får årligt cirka 80.000 kroner i tilskud per elev. Det er altså rundt regnet otte millioner kroner plus det løse, der er forsvundet på den konto.

Den udvikling bekræfter direktør på VUC Syd, Asbjørn Nielsen over for TV SYD. Og det er ikke kun HF-undervisningen, der mister elever.

Han fortæller, at elevtallet det seneste år er faldet 19 procent på HF, mens det er faldet 34 procent på AVU, den almene voksenuddannelse.

- Ud fra almindelig formodning er det klart, at den ballade, der har været omkring VUC Syd har haft en betydning for det, siger Asbjørn Nielsen.

- Det skal dog også nævnes, at der generelt i landet har været et fald i HF-elever på VUC. Typisk får vi flere elever i en lavkonjunktur, hvor folk i højere grad har brug for at opkvalificere sig, men det er da klart, at de problemer vi har været i, har været afgørende, lyder det fra direktøren.

- Vi har set det faldende elevtal

Laust Joen Jakobsen, der i tirsdags blev indsat som formand i en helt ny bestyrelse udpeget af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), fortæller, at man er opmærksom på det faldende elevtal.

- Jeg har godt set det, Vi er opmærksomme på det, men hvad det får af betydning, er for tidligt at sige nu, siger han.

- Jeg vil ikke sige, at det kommer til at betyde afskedigelser, men jeg kan heller ikke garantere, at det ikke gør. Det er klart, at i sidste ende handler det om omkostninger. Og der spiller et faldende elevtal også ind. Men vi arbejder ikke efter, der skal ske afskedigelser. Vi arbejder på at fastholde vores ansatte og også øge udbuddet. Men der er heller ikke nogen grund til ikke at erkende, at det også handler om omkostninger.

På mandag besøger han sammen med direktør Asbjørn Nielsen alle VUC Syds afdelinger, og på onsdag har den nye bestyrelse sit første møde.