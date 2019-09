Virksomheder til kommune: I skal være landets bedste

Vejle Kommune stormer frem på listen over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Men virksomhederne i Vejle vil have ambitionerne endnu længere op.

Det går godt i Vejle. 500 nye virksomheder og 10.000 nye borgere siden finanskrisen.

Alle mål i kommunens nuværende erhvervsstrategi er opnået, og i går kom belønningen:

Virksomhederne i Vejle Kommune sender det kommunale erhvervsklima helt op blandt de bedste i landet i DI’s nye undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

I 2010 var kommunen nummer 75 ud af 96 kommuner. Nu ligger Vejle på 16. pladsen.

Vi har to timer til Hamborg, to timer til København og to timer til Ålborg, så vi ligger perfekt rent distributionsmæssigt. Så helt klart, vi skal sigte højt! Peter Skou, formand, Business Vejle

Vejles placering skal udnyttes

Men ifølge erhvervslivet skal Vejle skrue endnu højere op for ambitionerne. Vejle skal være landets førende erhvervskommune. Intet mindre.

Opfordringen kommer fra erhvervslivet i analyse lavet af Epinion for Vejle Kommune, og den bakkes op af formanden for Business Vejle.

- Vi ligger det rigtige sted. Vi har to timer til Hamborg, to timer til København og to timer til Ålborg, så vi ligger perfekt rent distributionsmæssigt. Så helt klart, vi skal sigte højt, siger Peter Skou, som er formand for Business Vejle til TV SYD.

Det handler om vækst

For en stor del af Vejles virksomheder er vækst højest på dagsordenen, men virksomhedslederne peger i undersøgelsen på, at kommunen blandt andet er udfordret på infrastruktur. Bedre offentlig transport – blandt andet til Billund Lufthavn – og en etage mere på Vejle Fjord broen er blandt erhvervslivets ønsker.

Virksomhederne opfordrer også kommunen til at fokusere på byudvikling og kultur. Begge dele skal være med til at tiltrække arbejdskraft til byen.

Som politikere har vi brug for de udfordringer og sådan en har vi fået af vores erhvervsliv, og det må vi prøve at se, om vi kan leve op til. Jens Ejner Christensen, borgmester, (V), Vejle

Ifølge formaden for Business Vejle er det afgørende, at Vejle Kommune kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis virksomhederne skal kunne vokse og udvikle sig.

Tager udfordringen op

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) erklærer sig klar til at tage opfordringen fra erhvervslivet op:

- Det må vi bare tage til os. Jeg synes, det er godt at vi møder nogen, der vil være med til at udfordre os. Som politikere har vi brug for de udfordringer og sådan en har vi fået af vores erhvervsliv, og det må vi prøve at se, om vi kan leve op til, siger Jens Ejner Christensen til TV SYD.

Vejle Kommune er i gang med at lave en erhvervspolitisk strategi for 2020-2025. Det er i den forbindelse, kommunen har spurgt erhvervslivet, hvilke behov de har nu og i fremtiden.