Nye måder at bo på til Tønder Festival

Om tre uger åbner Tønder Festival, og lige nu er en masse frivillige igang med at bygge pladsen op. Et af de nye initiativer er en hel nyt campingby.

Den sidste weekend i august er der vanen tro Tønder Festival. For 44. gang samles musikere og publikum til en musikfest, og i år er der nye tiltag på vej i campingområderne.

- Vi laver en helt ny camping by - eller en agura - som vi kalder den. Det er et helt ny centrum på campingpladsen, hvor der vil ske en masse, fortæller Kirstine Uhrbrand, der er administrerende direktør for Tønder Festival.

- Der vil være musik, sjove tiltage og andre boformer, hvor Ecco kommer med to skoæsker, man kan overnatte i.