Kvindeishockey brager frem: I Vojens er Hannah den eneste kvinde på isen

Over hele landet spiller 5000 danskere ishockey, men kun 400 af dem er kvinder. Alligevel er de med i toppen.

Når Hannah Aldous til dagligt sætter fart på skøjterne, så foregår det altid sammen med drengene.

For hun er den eneste pige i Vojens, der spiller ishockey.

- Jeg tror ikke, der er så mange piger, der synes, det er fedt at spille ishockey. Men jeg synes, det er megafedt, siger Hannah Aldous, der fik interessen for sporten gennem sin bror.

Kvinderne er med blandt de allerbedste

Samlet set er der i Danmark 5000 mennesker, der elsker at snøre skøjterne. Men kun 400 af dem er kvinder, men det går faktisk ret godt for kvindeishockeyen i landet.

For første gang nogensinde er kvindernes landshold rykket op blandt verdens 10 bedste nationer. Ved det seneste VM kvalificerede kvindelandsholdet sig til A-gruppen.

- Det er en utrolig oplevelse. Det er noget af en bedrift, siger Fredrik Glader, der er træner for kvindelandsholdet.

71 af de bedste kvindelige danske ishockeyspillere er i denne weekend samlet i Vojens. Foto: Ole Møller, TV SYD

Hannah Aldous drømmer stort

Det er en udvikling, som landstræneren drømmer om, fortsætter. Og det er bølge, som Hannah Aldous vil kæmpe for at ride med på, men det kræver en del.

- Man skal huske at koncentrere sig, og så er det vigtigt, at man gør det godt, når træneren kigger, siger Hannah Aldous.

Det forsøger hun på hen over weekenden, når hun sammen med 70 af de bedste kvindelige ishockeyspillere er samlet på træningslejr i Vojens.

De kommende dage skal Hannah Aldous spille med og mod kvinder fra kvindelandsholdet og U-18 landsholdet i Frøs Arena.

Her er det en fordel, at Hannah Aldous er vant til at skøjte rundt blandt mændene.

- Jeg bliver mere fysisk stærk af at spille mod drengene, sammenlignet med de piger der kun spiller med andre piger, siger hun.

Efter sommerferien bliver det drengene fra U-17 holdet, der kommer til at mærke, at hun har fysikken med sig.

Ud over Hannah Aldous er Filippa Enevoldsen fra Esbjerg også blandt U-18 talenterne, der er på træningslejr i Vojens.