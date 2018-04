Iben og vennerne hyldet for sejr i international sportsturnering

16 elever fra Esbjerg Gymnasium har været til den internationale sportsturnering Eurosport, og de vandt.

Tirsdag var morgensamlingen ekstra festlig på Esbjerg Gymnasium.

I sidste uge deltog otte drenge og otte piger fra gymnasiet i sportsturneringen EuroSport, der blev afholdt i Kroatien.

Her kæmpede gymnasieelever fra otte europæiske lande i basket, løb og svømning.

Her endte Esbjerg Gymnasium øverst på sejrsskamlen over Frankrig og Kroatien.

- Nu er jeg jo konkurrencemenneske, så det var virkelig fedt at vinde, siger Iben Underbjerg fra 2.x på Esbjerg Gymnasium til TV SYD.

Arrangementet handler ikke kun om sport, de unge mennesker fik også muligheden for at lære hinanden bedre at kende på tværs af nationaliteter og kulturer. Her var der blandt andet mad på programmet.

- Det var helt vildt sjovt at smage på mad fra andre lande, selvom landene ligger forholdsvis tæt, så er det virkelig forskelligt, hvad folk spiser. Det synes jeg var rigtig interessant. Vi havde rugbrød med leverpostej, remoulade, ristede løg og så lige en snaps til at skylde efter med, siger Iben Underbjerg.

Rektor på Esbjerg Gymnasium, Erling Petersson, var naturligvis rigtig glad på elevernes vegne over deres præstation.

- Jeg fik en SMS med resultatet og løb ud på kontoret, hvor jeg råbte: "Yes, vi har gjort det." Det var en dejlig fornemmelse, siger han.

Esbjerg Gymnasium vandt også EuroSport i 2016.