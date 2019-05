Ida hjælper de fattige med at få mad

Ida Jørgensen samler mad ind, som hun hver søndag giver til fattige familier. I dag mødte hun to politikere for at spørge, hvad de vil gøre for at hjælpe familier, der ikke har råd til at købe mad.

I dag var Ida Jørgensen i Legoland med familien. En festlig begivenhed, som hun formentlig sætter meget mere pris på, end Legolands mange andre gæster. Til hverdag hjælper Ida Jørgensen nemlig mennesker, der ikke har råd til mad.

Ida Jørgensen er pensionist og bruger hver uge 15-20 timer på at samle mad ind i Kolding Madhjælp. Hun får ikke en krone for det, men hun gør det gerne for at hjælpe.

- Det burde ikke være nødvendigt, at sådan nogle som mig samler mad ind og giver til andre. Men det er det, og det er forfærdeligt, siger hun.

Ida Jørgensen og TV SYD-vært Henrik Skovgaard fik en snak med Anni Matthiesen (V) og Henrik Dam Kristensen (Soc.dem.). Foto: Christina Hoffmann-Møller

Ida til politikerne: Hvad vil I gøre?

Derfor vil hun gerne stille et spørgsmål til de to politikere, Anni Matthiesen (V) og Henrik Dam Kristensen (Soc.dem), som TV SYD i dag har taget med i Legoland for at møde vælgerne.

- Vi ser flere og flere fattige ude hos os. Hvad har I tænkt jer at gøre for at hjælpe dem? Spurgte Ida Jørgensen de to politikere.

Ida Jørgensen foreslog politikerne, at de f.eks. kunne afskaffe kontanthjælpsloftet. Det så ingen af de to politikere dog som løsningen.

- Jeg er dybt taknemmelig over, at der er frivillige som dig, der gør den her indsats. Jeg mener dog, at det vil være at skyde folk i foden, hvis man fjerner kontanthjælpsloftet. Den bedste vej ud af fattigdom er at få folk til at tjene deres egen løn. Fattighjælp går også i arv, så det gælder om at få folk i arbejde, sagde Anni Matthiensen (V).

- Det er et reelt problem ikke mindst i forhold til børnefamilierne, men kontanthjælpsloftet skal som sådan ikke afskaffes. Det er mere kompliceret. Vi skal have kigget samlet på, de ydelser folk får, så der både er et incitament til at arbejde, men man skal også kunne leve, siger Henrik Dam Kristensen (Soc.dem).

Efter snakken med politikerne

Ida Jørgensen fik en god snak med politikerne, men hun tror ikke, at der er udsigt til at skulle lukke 'butikken' Kolding Madhjælp. En butik, som hun egentlig ønsker at lukke. Bare baggrunden så er, at der ikke længere er behov for at samle mad ind til fattige.

- Jeg havde håbet, at de måske ville fjerne kontanthjælpsloftet. For mig at se er det lige vidt, om vi får en blå eller rød regering. Uanset, hvem af dem, der får magten, så vil det ikke udligne forskellen mellem rige og fattige, mener Ida Jørgensen.