Idrætscenter vil løfte syge borgere

Trygfonden giver millionstøtte til Vejen Idrætscenter.

Vejen Idrætscenter vil nu tilbyde genoptræning til borgere med KOL, rygsmerter eller andre lidelser. Pilotprojektet har netop fået 2,3 millioner kroner fra Trygfonden, og i Vejen glæder man sig til at komme i gang.

- Idrætscentret får en ny rolle i fremtiden. Vi vil i højere grad gå ind på sundhedsområdet og prøve at løfte "halen" på de borgere, som har det sværest. Vi håber, vi kan være gode til at gå ind dér, hvor det offentlige sundhedssystem stopper, siger Jacob Sander, som er direktør for Vejen Idrætscenter.

Kur mod ensomhed

Samtidig kan der være store sidegevinster.

- Det er også vores mål at få fat i nogle af de borgere, som ikke naturligt bruger vores idrætsfaciliteter. Samtidig tror vi, vores projekt kan bidrage til at skabe nogle nye fællesskaber blandt folk, så vi også er med til at bekæmpe ensomhed, siger Jacob Sander.

Han regner med, at projektet fører til mere samarbejde med kommunen og foreningslivet. Pilotprojektet skal løbe til og med 2019.