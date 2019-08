Idrætsdag: Mette og andre med handicap skaber relationer

Borgere med fysiske og psykiske handicap i Region Syddanmark deltog torsdag i idrætsdag i Tønder.

Tennisbolde fløj i luften hen mod opstillede dåser, mens rodeotyren drejede rundt med deltagerne. I dag indtog omkring 600 deltagere med fysiske og psykiske handicap Tønder.

28-årige Mette Hildebrandt Mortensen har Down Syndrom, og hun var en af deltagerne til idrætsdagen. For hende var det hestene til idrætsdagen, der fik hendes store opmærksomhed. Det helt store hit for Mette Hildebrandt Mortensen i dag fandt dog sted til aften, da alle deltagerne skulle til fest.

- Jeg elsker fest og musik og julemad med hele svineriet, siger Mette Hildebrandt Mortensen, der nemlig kendte aftenens menu.

Sociale relationer

Idrætsdagen i Tønder er en tilbagevendende tradition. Gitte Meklenborg Pors er medarrangør, og for hende er de sociale relationer højt på dagsordenen.

- De sociale relationer betyder rigtig meget. Nogen har været med i mange år, og de ved, at de møder dem, de kender fra andre byer, siger hun.

Gitte Meklenborg Pors tvivler heller ikke på, at de sociale relationer bliver styrket, når aftenen bød på festmiddag med dans og musik fra bandet OS3.

Frivillig hjælp ude fra

Det var ikke kun deltagere med fysiske og psykiske handicap fra Region Syddanmark, der var med til idrætsdagen.

Pædagogstuderende fra University College i Aabenraa og soldater fra Haderslev Kaserne gav en frivillig hånd med i løbet af dagen, mens de her til aften sørgede for at servere mad til Mette Hildebrandt Mortensen og de andre deltagere til festmiddagen.