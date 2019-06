Ifølge prognose: LA og SF bytter

Altingets valgprognose forudser to mandater til SF og ingen til Liberal Alliance - lige omvendt sammenlignet med valget i 2015.

Bytte bytte købmand. I hvert fald hvis man udelukkende kigger på antallet af mandater. Bytte-showet kommer til at ske mellem Liberal Alliance og SF, hvis Altingets prognose på mandatfordelingen i Sydjyllands Storkreds holder stik.

Ved seneste folketingsvalg fik Liberal Alliance nemlig to mandater og SF fik ingen. Til dagens valg står de to partier til at ende med det lige modsatte: To til SF og ingen til Liberal Alliance.

Erkender svigt

Henrik Dahl fra Liberal Alliance erkender, at dette valg ikke kommer til at gå ligeså godt som i 2015, men prognosen om mandatfordelingen – og udsigten til at miste sin plads i folketinget – hænger Henrik Dahl sig ikke i.

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Det er meget små marginaler, der afgør det, siger han til TV SYD efter at have afgivet sin stemme i Ribehallen.

Han mistænker LA-vælgere fra 2015 for at være skuffet over, at der ingen topskattelettelser er kommet, som Liberal Alliance ellers gik til valg på for fire år siden. Men uanset hvad prognosen siger, er der kun én sandhed:

- Det er vælgerne, der bestemmer, hvordan Folketinget skal sammensættes, lyder det fra Henrik Dahl.

Dannebrog er ikke i flagstang endnu

En der også afventer valgresultatet - dog mere optimistisk - er Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF. Hun sad i Folketinget frem til 2015, hvor hun ikke genvandt sit mandat. Nu står hun til - måske - at få mandatet tilbage. Men selvsikker tør hun ikke at være:

- Man er aldrig sikker, siger min erfaring, så jeg afventer valgresultatet og håber på det bedste, siger hun.

- Jeg venter med at hejse flaget.