Igen: bil fanget mellem Mandø og fastlandet

En bil med udenlandske nummerplader blev i eftermiddags fanget af tidevandet og 4 voksne og to hunde måtte reddes i land af brandvæsenet.

Så skete det igen. En bil med to voksne, to børn og to hunde blev fanget af tidevandet på Låningsvejen mellem Mandø og fastlandet. De blev samlet op af brandvæsenet og kørt til Mandø. Bilen vil også blivet hentet, når det igen bliver ebbe. Der er tale om en udenlandsk familie.

- De pågældende har ikke været i fare. De blev ved bilen og ringede efter hjælp, fortæller Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

For mindre end en uge siden var to lokale, en far og hans datter, også i problemer, og måtte reddes af traktorbussen.