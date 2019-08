Nyt liv i Street Food lokaler

Konkursbegæret Street Food Esbjerg åbner endnu en gang. Dan Lia Christensen køber aktiverne og vil have nyt liv i det internationale madmarked.

Madoplevelser fra hele verden kommer til Kongensgade i Esbjerg. Igen. Selvom den tidligere indehaver måtte indgive konkursbegæring, forbliver smage fra hele verden i lokalerne i den gamle ESA Bio i Esbjerg.

Dan Lia Christensen fra Esbjerg har købt aktiverne ud af konkursboet og lavet en lejeaftale med Bang Gård, der ejer ejendommen.

Esbjergenseren mener, byen har brug for et sted som Street Food Esbjerg.

- Esbjerg befinder sig som by i en transformation mod at blive en større by, hvor også et streetfood er et vigtigt element. Under de rigtige forhold og med de rigtige kompetencer er det min klare overbevisning, at streetfood som koncept har en plads i en by som Esbjerg, siger Dan Lia Christensen til JydskeVestkysten.

Han tvivler ikke på, at de nye omgivelser, han vil skabe, kan blive en succes.

- Den passion som holdet bag Street Food Esbjerg havde, føler jeg også for. Det må være muligt at danne de rigtige rammer og skabe den energi, som stedet fortjener for at blive den succes, som jeg tror på, at Street Food i Esbjerg kan blive, skriver han på sin Facebook-profil.

Erfaring gavner gæster

Det er ikke første gang, at Dan Lia Christensen kaster sig ud i at drive forretning. Han har flere års erfaring inden for bar- og diskoteksmiljøet i Esbjerg, og selvom den tidligere indehaver ikke kunne få forretningen til at køre rundt, så ved Dan Lia Christensen, hvordan han vil drive Street Food Esbjerg i fremtiden.

- Jeg tror på, at jeg med min erfaring kan bidrage med nye elementer og rammer for en god oplevelse for gæsterne. Jeg vil gerne skabe en tydelig rød tråd for Streetfood i Esbjerg, siger Dan Lia Christensen til JydskeVestkysten.

De nye rammer, som Dan Lia Christensen vil skabe i lokalerne på Kongensgade, bliver åbnet i foråret 2020.

- Jeg vil bruge resten af 2019 til at samle inspiration, viden og masse fede ideer til, hvordan det nye set up skal være, skriver han.