Tønder-borgmester kalder regeringens flytteplaner varm luft

En skuffet Henrik Frandsen mener ikke regeringen er ambitiøs nok med udflytteplanerne. Tønder Kommune får ingen nye statslige arbejdspladser i denne omgang.

- Det er skåltaler og varm luft, og giver ikke et Danmark i bedre balance. Det er skuffende, så kontant er udmeldingen fra Tønders borgemster Henrik Frandsen (V) til TV SYD om regeringens netop fremlagte flytteplaner for de statslige arbejdspladser.

Det er skåltaler og varm luft, og giver ikke et Danmark i bedre balance. Det er skuffende. Henrik Frandsen, borgmester, (V), Tønder

Tønder Kommune får ingen statslige arbejdspladser i denne omgang. Forkert mener borgmesteren:

- Det her er ikke ambitiøst nok, når man gerne vil have et Danmark i bedre balance. Når man nærmer sig målstregen, så begynder man at tøve lidt og vælger de sikre kort, siger borgmesteren.

Før regeringen fremlagde planerne for udflytning af statslige arbejdspladser, mødte TV SYD en optimistisk borgmester Henrik Frandsen. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Det var ellers en optimistisk borgemester TV SYD mødte lige før regeringens pressemøde klokken 13 onsdag:

- Forhåbningerne er, at vi får en portion (arbejdspladser red.) her i Tønder. En portion der giver mening for kommune. Og det er mere end sidste gang. Helt klart. Sidste gang fik vi 16 pladser (i 2015 red), og der var vi klart i den lave ende. Jeg har en klar forventning om, at vi kommer højere op og får en god portion.

Det her er ikke ambitiøst nok, når man gerne vil have et Danmark i bedre balance. Når man nærmer sig målstregen, så begynder man at tøve lidt og vælger de sikre kort. Henrik Frandsen, borgmester, (V), Tønder

Men sådan gik det ikke. Tønder Kommune havde ellers budt ind med både bygninger og kompetencer. Nu vil Henrik Frandsen allerede i morgen torsdag tage en snak med Folketingets politikerne:

- Det her er ikke bedre balance. Som jeg ser det, tilgodeser man ikke hjørnerne i Danmark, siger en skuffet borgmester.

Læs også 53 nye arbejdspladser til Horsens

Læs også Varde fik ingenting - borgmester satser på forsvarsforliget