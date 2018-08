Der er brugt over en million klodser og mange, mange arbejdstimer på at bygge en Bugatti Chiron 1:1. Og den kan faktisk køre.

Lego har bygget en Bugatti Chiron i naturlig størrelse – og den kan køre! Der er brugt over én million legoklodser til at bygge den ikoniske bil, der har plads til to passagerer og kan køre runde 20 kilometer i timen.

Vi ville skubbe grænserne for vores egen fantasi. Lena Dixen, senior vice president i Lego System.

- Denne bil er på mange måder den første af sin slags, og med den ville vi skubbe grænserne for vores egen fantasi. Vores designere og ingeniører har gjort et fantastisk stykke arbejde. Dels med at genskabe bilens ikoniske former, dels med at gøre det muligt at køre i denne model, siger Lena Dixen, som er senior vice president i Lego System A/S.

Alting virker

Der er lagt over 13.000 arbejdstimer i at udvikle og bygge bilen. Ifølge Lego er hver eneste detalje i bilen genskabt meget præcist med dele fra Lego Technic Elements.

Det gælder blandt andet bilsæderne, instrumentbrættet, rattet, speedometeret og bremsepedalen, og det hele fungerer fuldt ud.

Testkørt i Tyskland

Legos bil blev afprøvet på testbanen Ehra Lessien i Niedersachsen, hvor den originale Bugatti Chiron også er testkørt. I dag præsenteres Legos unikke bil officielt i forbindelse med Formel 1-løbet på Monzabanen i Italien.

Se bilen køre - og hvordan den er bygget: https://www.lego.com/en-us/themes/technic/bugatti-chiron/build-for-real