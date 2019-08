Ikonisk vandtårn forvandles til nye liebhaverboliger

Vandtårnet i Kolding får nyt liv. CHRISTINA Properties vil stå for at opføre to specialdesignede liebhaverboliger med udsigt over Kolding Fjord og Marielundskoven.

Panoramaudsigt, privat garageanlæg og vinkælder får ejeren med i købet, når adressen bliver skiftet ud med Sjællandsvej i Kolding. På adressen ligger det ikoniske vandtårn, der nu får nyt liv.

Det er ejendomsselskabet, CHRISTINA Properties, som ejes af kunstner og designer Christina Hembo og hendes mand Claus Hembo, der vil stå for at omdanne det udtjente vandtårn til to liebhaverboliger.

Den ikoniske silhuet var Christina Hembo meget begejstret for, og hun var ikke i tvivl om, at vandtårnet skulle være hendes.

- Jeg kunne ikke undgå at få øje på Koldings vandtårn. Det er en smuk silhuet, der stråler op i himlen. Det første møde, jeg havde med vandtårnet, var virkelig en wauw oplevelse. Det var vildt fascinerende at stå ved foden og kigge op, siger designeren.

Jeg har drømt om at kreere en kunstnerisk bygning, man kunne bo i. Christina Hembo, designer

Drøm går i opfyldelse

Det nye liv til det udtjente vandtårn har Christina Hembo drømt om længe. Vandtårnet havde hun ikke i tankerne, men efter det første møde, var hendes drøm en realitet.

- Lige siden jeg var helt lille, har jeg drømt om at kreere en kunstnerisk bygning, man kunne bo i. Jeg havde muligheden for, at min drøm kunne udleves, og derfor købte min mand og jeg vandtårnet, siger Christina Hembo.

At hendes drøm kommer til at gå i opfyldelse i Kolding, er det perfekte match, mener hun.

- Kolding er det perfekte sted i min verden for at skabe to unikke villa. Kolding er en designby, som udstråler det, jeg godt kunne tænke mig, siger Christina Hembo.

Vandtårnet i Kolding ligger på Sjællandsvej, hvor den stikker meget højere op end sine naboer. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Villa i flere etager

Hendes drøm er stor. Christina Hembo og hendes mand forvandler vandtårnet til to liebhaverboliger på 360 kvadratmeter, som vil få 170 kvadratmeter tagterrasse med orangeri. De mange kvadratmeter bolig vil have en unik panoramaudsigt over Marielundskoven og Kolding Fjord.

- Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at min drøm bliver realiseret, siger Christina Hembo, der vil opføre boligerne i flere etager.

Den nederste etage bliver vinkælderen, der vil ligge i 40 meters højde. På de næste tre etager vil bryggers, aktivitetsrum og køkken have en unik udsigt, mens der i 86 meters højde vil være en tagterrasse med orangeri.