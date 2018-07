Ilden ulmer stadig i plantage: Vi frygter blæsten

Ilden ulmer stadig i Baldersbæk Plantage, og lørdag morgen støder flere brandmænd til for hjælpe med at slukke plantagebranden. Lige nu har brandfolkene særligt øje for den blæst, som kan komme i kølvandet på det varslede tordenvejr.

Det brænder stadig i Baldersbæk Plantage ved Hejnsvig nær Billund. Lige nu ulmer et område på 500 meter gange 500 meter, vurderer indsatsleder Lars Ry fra Trekantbrand.

- Ilden er under kontrol, men der skal ikke meget til, før den kan blusse op igen, fortæller Lars Ry til TV SYD.

Fra at have haft omkring 80-100 brandfolk i aktion siden branden opstod fredag eftermiddag, er der lørdag morgen 18 mand i gang med efterslukningsarbejdet, og mere mandskab er på vej.

- Yderligere 12 mand er på vej her ud for at hjælpe os med at få bugt med den ulmende ild. Selvom branden er under kontrol, så skal der ikke meget til for at den kan blusse op igen i sådan et skovområde med nåletræer og løvtræer, hvor alt er knastørt, siger indsatslederen, som blandt andet har nøje øje på det varslede uvejr.

- Jeg frygter lidt den blæst, der opstår i kølvandet på det varslede tordenvejr, da det kan få ilden til at blusse op, siger Lars Ry.

Branden i Baldersbæk Plantage opstod ved 17-tiden fredag, og i de første timer var plantagebranden ude af kontrol. Først efter nogle timers arbejde fik brandfolkene kontrol over branden, som spredte sig over et område på omkring 1.000.000 m2.