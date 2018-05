Indbrudstyve på natligt togt - to er anholdt

Natten til tirsdag har Syd- og Sønderjyllands Politi jagtet gerningsmændene til en bølge af indbrud, der er begået i nattens løb i en række sønderjyske byer.

Nordborg, Sønderborg, Padborg, Kruså og Rødding. Alle steder er der natten til tirsdag sket indbrud - de fleste i virksomheder.

To danske mænd blev i de tidlige morgentimer anholdt ved Aabenraa. De er mistænkt for at stå bag ihvertfald nogle af indbruddene, hvor udbyttet endnu er ukendt.

- De to sidder lige nu og venter på at blive afhørt. Det er formentlig ikke de samme personer, der har begået alle indbrud. Det udelukker afstanden og tidspunkterne - men nu må vi vente og se, hvad efterforskningen viser, siger vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, tirsdag morgen til TV SYD.