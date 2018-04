Indbrudstyve taget på fersk gerning

Vaks borger alarmerede politiet.

Takket være en vaks borger tog politifolk i nat to esbjergensere på fersk gerning, da de forsøgte at bryde ind i en beboelsesejendom i Vejen.

Vi sendte en patrulje afsted med det samme, og det lykkedes betjentene at tage de to, mens de forsøgte at bryde ind. Nikolaj Hølmkjær, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

42 minutter efter midnat ringede borgeren til Syd- og Sønderjyllands Politi og fortalte, at der stod to personer foran en kælderdør ind til en ejendom på Nørregade i Vejen.

- Vi sendte en patrulje afsted med det samme, og det lykkedes betjentene at tage de to, mens de forsøgte at bryde ind gennem døren i gården bag ejendommen, fortæller vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Mandag morgen sidder de to, en kvinde og en mand fra Esbjerg, i arresten på politigården i byen.

Politiet har endnu ikke taget stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.