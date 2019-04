Indlevér én ting - og tag alt det du vil med hjem

Næstehjælperne Trekanten åbnede i dag dørene til et byttemarked i Vejle.

Kom med det, du kan – og tag, hvad du har brug for.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men sådan lyder Næstehjælpernes byttemarkedskoncept, der i dag åbnede dørene i Foreningernes Hus i Vejle.

Emily Rose Power var én af dem, der besøgte byttemarkedet.

Efter at have gennemgået sit klædeskab, samlede hun det, som hun ikke længere ønskede og tog det med hen til Næstehjælpernes byttemarked. Med sig hjem tog hun i stedet for en strikket taske, som en anden havde indleveret.

- Jeg tænkte, at jeg ville hjælpe nogle andre, og jeg kan godt lide, at man deler ting. Jeg kunne aldrig finde på at indlevere mit tøj på genbrugspladsen, fortæller Emily Rose Power, der er førtidspensionist og bor i Vejle.

Omkring 50 personer besøgte i dag byttemarkedet i Vejle, der var arrangeret af Næstehjælperne Trekanten. Foto: Nicolai Reinholdt, TV SYD

Byttemarked gør frivillig glad

Dagens byttemarked er arrangeret af Næstehjælperne Trekanten. Det er en landsdækkende organisation, der hjælper dem, der mangler.

Malene Jæger er frivillig i Næstehjælperne, og hun hjalp til ved byttemarkedet i dag.

- Der er faktisk mennesker, der ikke har råd til vinterstøvler. Vi hjælper dem, der har brug for det, siger Malene Jæger.

Hun får selv rigtig meget ud af at være med til et byttemarked sådan en dag som i dag.

- Det giver mig en glæde at være her i dag - og også en samhørighed. Det er dejligt at møde med dem, som man hjælper, siger Malene Jæger.

Malene Jæger er frivillig i Næstehjælperne, og der var ingen tvivl om, at hun blev rigtig glad af at være en del af byttemarkedet i dag. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Det er femte gang, at Næstehjælperne Trekanten holder et byttemarked, og Emily Rose Power håber, at der kommer endnu flere byttemarkeder, som det Næstehjælperne Trekanten har arrangeret i dag.

- Det er sjovt at se, at andre kan bruge det, som man indleverer. Det er rigtig fint, at vi kan hjælpe hinanden på den måde, fortæller Emily Rose Power.

