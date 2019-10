Indsamling af trusser stak af på Facebook: De brugte ord, jeg måtte google

Jonna Jul Gudmundsen fra Varde rejser ofte til Nigeria for at dele hygiejnebind ud til skolepiger. Foto: Privatfoto

"Det virker sådan lidt ... “her! I kan få de riges rester af brugte trusser!”

Sådan lød det i en af kommentarerne til et opslag, som Jonna Jul Gudmundsen fra Varde lagde på Facebook fredag aften.

Jeg var faktisk nødt til at google nogle af ordene, for jeg kendte dem ikke i forvejen. Jonna Jul Gudmundsen, Varde

Hun er for tiden i færd med at samle penge og trusser ind til unge kvinder i Nigeria, så de kan komme i skole under deres menstruation. Derfor efterlyste hun fredag aflagte trusser, som hun så ville tage med på sin næste rejse til Nigeria i november.

Det udløste mange vrede kommentarer på Facebook. Nogle syntes, det var nedværdigende for kvinderne, at de skulle gå i andres brugte trusser.

- Opslaget er delt over 60 gange. Det har accelereret i en fart, jeg ikke havde forestillet mig en fredag aften. Der har været mange negative kommentarer, som har kaldt mig mange grimme ord. Jeg var faktisk nødt til at google nogle af ordene, for jeg kendte dem ikke i forvejen, fortæller Jonna Jul Gudmundsen til TV SYD.

Nigerias befolkning Ifølge en befolkningsfremskrivning foretaget af FN vil verdens befolkning vokse eksplosivt de kommende årtier. Lige nu er der 7,6 milliarder mennesker på kloden, og det tal forventes at nå 8,6 milliarder i 2030.

I 2050 anslås det, at tallet vil vokse til 9,8 milliarder.

Nigeria, hvis befolkning i dag tæller knap 200 millioner, har en af verdens højeste fødselsrater og ventes inden 2050 at rykke ind på pladsen som klodens tredje største land målt på befolkningens størrelse.

Hun føler sig beskyldt for at have nogle motiver, hun ikke selv synes, hun har.

- Jeg ryger jo i kategorien af hvide, dumme, naive mennesker, der vil ud at frelse verden. Det, der rammer mig mest, er, at nogle tror, at det er for at fremme mine egne interesser og at blive klappet på ryggen. Det handler det overhovedet ikke om. Det handler om, at alle har et ansvar for at skabe en bedre verden for os alle. Og her er nogle er nødt til at gå forrest og hjælpe folk, hvor de er, mener Jonna Jul Gudmundsen.

Piger bliver hjemme fra skole

Hun har det seneste år været tre gange i Nigeria og skal afsted igen om 14 dage. På sin første rejse mødte hun en kvinde fra en NGO, der arbejder med at forhindre fattigdom og skaffe uddannelse til piger og kvinder.

Hun er ude på skoler for at uddele bind og undervise dem i, hvad der sker i en teenagekrop i den alder og gør dem opmærksomme på, at det er vigtigt at få en uddannelse og komme i skole på trods af, at man har menstruation.

- Hun gjorde mig opmærksom på problemet med, at piger ikke kom i skole, når de har menstruation, fordi de ikke har råd til bind. Da jeg kom hjem igen, kunne jeg simpelthen ikke slå det ud af mit hoved. Jeg blev ramt af, at piger skal have uddannelse, men det nytter ikke noget, hvis de mangler noget for os så banalt som et hygiejnebind og trusser og derfor bliver hjemme i en uge ad gangen. Det er lige pludselig mange uger i løbet af et år og en uddannelse, fortæller Jonna Jul Gudmundsen.

Mangler stadig 6.000 kroner

Derfor lavede Jonna Jul Gudmundsen en indsamling på Facebook fredag aften.

Søndag hang så de første brugte trusser i en pose på hendes hoveddør. Hun skal desuden have samlet 70.000 kr ind til hygiejnebind og er snart i mål.

- Jeg er tæt på 64.000 kroner, og så er der kommet 1.400 kroner oveni til trusser, fortæller Jonna Jul Gudmundsen, der indrømmer, at de negative kommentarer på Facebook alligevel har fået hende til at overveje, om man kan tillade sig at medbringe brugte underbukser med til Nigeria.

- Jeg har ikke på nogen måde tænkt, at et par brugte trusser i ren og ordentlig stand kunne være nedværdigende. Jeg er ikke ude på at støde nogen, siger hun.