Industri-giganter sikrer milliard til ferieparadis

Finansieringen af Nordals Ferieresort er på plads. Linak og Danfoss skyder hver især 250 mio. kr. i det ambitiøse projektet.

Artiklen er opdateret med citater og flere oplysninger fra den pressemeddelelse, som de tre parter har udsendt efter artiklens publicering.

Vandland, 500 feriehuse, campingpladser og hoteller. Finansieringen af Nordals Ferieresort er på plads. Bitten & Mads Clausens Fond og Linak Holding skyder 1,2 milliarder kroner i projektet, der skal åbne i 2023, skriver JydskeVestkysten torsdag.

Folketinget gjorde det i 2015 muligt for kommunerne at søge dispensation for byggeri af ferieboliger i kystnære zoner. Sønderborg Kommune fik i 2016 en af de 10 forhåndsgodkendelser.

Ingen af de 10 projekter er dog blevet bygget endnu. Det har nemlig knebet med at finde de nødvendige investorer på grund af usikkerhed omkring afkast. Det er dog nu lykkes for Nordals Ferieresort, der er et samarbejde mellem Bitten & Mads Clausens Fond, Linak Holding og Sønderborg Kommune.

Investorer vil udvikle Als

De to private investorer skyder hver 250 millioner kroner i projektet. Resten af beløbet lånes. Sønderborg Kommune skyder 100 millioner kroner i projektet, der er budgetteret til at koste 1,3 mia. kr.

- Vi vil gerne være med til at skabe mere vækst og fremgang på Nordals. Det er meget vigtigt for os, at lokalsamfundet er involveret og får noget ud af det her store projekt. Vi er overbeviste om, at det nye ferieresort får stor betydning for hele Als. Derfor er det naturligt, at vi involverer os, siger Bent Jensen, CEO og ejer, Linak, i en pressemeddelelse.

Også bestyrelsesformand for Bitten & Mads Clausens Fond, Peter Clausen, er meget glad for, at projektet nu bliver en realitet.

- Vi har investeret i Universe Sciencepark, og derfor er det helt naturligt for os at deltage i den videre udvikling af området. Vi kan etablere et bæredygtigt projekt i særdeles smukke omgivelser, som vil tiltrække turister fra hele Danmark. Men forventningen er i høj grad også, at vores tyske naboer, for eksempel fra metropolregionen Hamborg, og gæster fra Holland fremover vil kigge mod Als, når ferien skal planlægges. Så potentialet er meget stort, siger Peter Clausen.

Første spadestik næste år

Første spadestik til Nordals Ferieresort skal senest tages i november næste år for at få den nødvendige dispensation fra strandlinjebeskyttelsen.

Beskæftigelsen i kommunen ventes at stige betragteligt under byggefasen. Samtidig forventer investorerne, at ferieprojektet vil skabe 300 arbejdspladser på Als.

Området på 190 hektar ligger mellem Danfoss Universe og kysten. Universe tiltrak sidste år 128.647 besøgende. Hensigten er, at de to skal supplere hinanden og tiltrække over 200.000 gæster årligt til området.

Projektet har fokus på bæredygtighed og på at sikre et så lavt energiforbrug som muligt.

Feriehuse, badeland og øvrige bygninger bliver placeret, så de passer ind i landskabet, som i dag primært består af landbrugsjord. Erhvervelse af den øvrige jord i området er sikret efter aftale med de lokale

ejere. Samtidig vil der blive plantet ny skov, skabt naturstier, søer og sikret uberørt natur.

Linak Holding og Bitten & Mads Clausens Fond har etableret et fælles selskab, som bliver ejere af det nye

ferieresort. Den daglige drift og udvikling af det nye resort vil blive varetaget af et udenlandsk selskab med mange års erfaring med ferieresorts.