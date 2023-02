Fremtidens losseplads er containerfri - klunsning er ikke bare tilladt, men opfordret

Og nu er det seneste skud på stammen altså, at vi skal vænne os til at se vores affald som en ressource, der skal udnyttes til fulde - i hvert fald, hvis man spørger Søren Peschardt og resten af byrådet i Vejle.

- Det er adfærdsændringen, der skal bane vejen for den grønne omstilling, og jeg vil mene, at det her er tæt på at være et paradigmeskifte på området, siger han.

Klunsning ikke bare tilladt, men opfordret

Det nye ressourcecenter i Vejle har kostet hele 200 millioner kroner at bygge, og selvom Søren Peschardt anerkender, at det er mange penge, så forsikrer han, at det er alle pengene værd.