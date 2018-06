Influenza gav voldsomt pres på sygehusene

Mange flere end tidligere fik influenza i vinter, og nu ruster sygehusene sig til næste epidemi.

Mange lå på langs med influenza i vinteren 2017/18. Antallet af indlagte influenzapatienter i Region Syddanmark steg med hele 59 procent i forhold til forrige vinter.

I alt blev der registreret 1.325 patienter med en influenza-diagnose fra januar til april 2018 mod 831 sidste år. Det viser nye tal fra regionens sygehuse, som ruster sig til næste vinter.

Vi kan ikke styre eller planlægge, hvornår folk bliver syge, men vi kan forsøge at afhjælpe det værste pres. Poul-Erik Svendsen (S), sundhedsudvalgsformand i Region Syddanmark.

- De store udsving i antallet af patienter er desværre et grundvilkår, når man har med akut syge mennesker at gøre. Vi kan ikke styre eller planlægge, hvornår folk bliver syge, men vi kan forsøge at afhjælpe det værste pres, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), som roser personalet for indsatsen.

Mange dødsfald

Man skal tilbage til 2010 for at finde et tilsvarende antal indlæggelser med influenza. De fleste kommer på højkant efter en eller to uger i sengen, men patienter med svagt helbred risikerer at miste livet.

På landsplan døde 1.644 danskere af influenza i denne sæson, oplyser Statens Serum Institut. Det er især ældre mennesker med svækket immunforsvar og dårligt helbred, som bliver indlagt på de medicinske afdelinger.

Ekstra personale

Derfor er der flere initiativer for at undgå overbelægning i Region Syddanmark. Regionen laver særlige ”flowpakker”, der skal føre til hurtigere behandling og styrke de medicinske afdelingers samarbejde, så når man ved, hvor der er en ledig hospitalsseng.

Regionen har tidligere afsat 10,8 millioner kroner til at ansætte ekstra personale til at klare presset på sygehusene. Desuden kan sygehusene udsætte de planlagte og dermed ikke-akutte behandlinger, så flere læger kan koncentrere sig om influenzapatienterne.