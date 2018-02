Info-tavler skal give mere liv og aktivitet

Seks nye elektroniske informationstavler skal fremover på trafikerede steder fortælle om aktiviteter, der kan sætte liv i kultur - og folkelivet i Aabenraa Kommune.

De seks elektroniske informationstavler bliver i den kommende tid sat op forskellige steder i Aabenraa Kommune. Den første er allerede klar i Tinglev.

- Jeg håber på en bred, folkelig opbakning til de elektroniske tavler, og jeg håber, at de bliver brugt til at fremme lokale begivenheder de seks forskellige steder i kommunen, hvor tavlerne står. Det giver de tusinde turister og borgere, der hver dag kører forbi tavlerne, en rig mulighed for at se, at der sker noget i kommunen, siger Aabenraas borgmester Thomas Andresen, (V), da den første tavle blev taget i brug fredag.

De elektroniske tavler har plads til flere forskellige budskaber, så der kan skabes opmærksomhed på flere arrangementer og informationer på samme tid. Tanken er, at der skal vises informationer om events, arrangementer, uddannelses- og jobmuligheder mv. i kommunen.

Private virksomheder får også muligheden for at promovere sig, da de kan bruge tavlerne til at få relevante budskaber ud til flere tusinde forbipasserende.