Ingen bomber i Sdr. Hygum

Syd- og Sønderjyllands Politi fik før nytår en henvendelse fra en borger, der mente, at han under anden verdenskrig så to bomber blive gravet ned i området.



Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste afsøgte derfor i midten af januar to områder på markerne uden for Sdr. Hygum for at afklare, om der var bomber i jorden.

I denne uge fortsatte søgningen på yderligere et område. Der var tale om en mindre sø, som blev tømt delvist.

Hele området er nu grundigt afsøgt, og der foretages ikke yderligere, oplyser politiet.