Ingen har meldt sig med gener efter muldvarpegift på sygehus

18 timer efter at akutmodtagelsen på Kolding Sygehus blev lukket på grund af fare for forgiftning af muldvarpegift, har ingen meldt sig sig med symptomer på at have været udsat for giften.

Skadestuen på Kolding Sygehus var fredag aften lukket i flere timer på grund af frygt for, at muldvarpegift skulle forgifte patienter og personale. Læs også Muldvarpegift lukkede skadestue i Kolding i flere timer For en sikkerheds skyld tilråder man 24 timers observation - men alt tyder på, at ingen er kommet noget til. Cathrin Tromborg, kommunikationschef, Sygehus Lillebælt Lørdag middag har dog ingen meldt sig med symptomer. Heller ikke den person, der tog giften med ind på sygehuset har nu nogen gener. Det oplyser kommunikationschef Cathrin Tromborg, Sygehus Lillebælt, til TV SYD. - Symptomer og gener vil normalt vise sig umiddelbaret efter, at en person har været i direkte kontakt med muldvarpegiften, i form af åndenød, kvalme, svimmelhed og opkast. For en sikkerheds skyld tilråder man 24 timers observation - men alt tyder på, at ingen er kommet noget til, siger kommunikationschef Cathrin Tromborg, Sygehus Lillebælt, til TV SYD. Problemet opstod ved, at en borger tog muldvarpegiften med ind på skadestuen til orientering for sundhedspersonalet, da borgeren følte sig utilpas efter at have været i gang med at bruge gift til bekæmpelse af muldvarpe. KLIK og se mere tv på localeyes.dk