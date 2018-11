Ingen hjælp at hente, da Beier-chauffør blev syg

En filippinsk chauffør blev syg i lejren i Padborg og kørt akut på hospitalet. Han opdagede, at sygesikringen, som firmaet havde lovet ham, ikke fandtes.

De filippinske chauffører, der kører for vognmand Kurt Beier blev lovet sygesikring og gratis medicin. Det står i deres kontrakt, men da chauffør Jojit Cate blev akut syg, fandt han ud af, at han ikke er dækket på nogen måde. Det skriver Fagbladet 3F.

Jojit Cate arbejdede for vognmand Kurt Beier og boede i hans lejr i Padborg. Her fik han det rigtig skidt om aftenen d. 6. oktober.

- Jeg kunne ikke stå op og havde stærke smerter i nakke og var svimmel og bange, fortæller Jojit Cate til Fagbladet 3F.

Indlagt med fuld udrykning

Jojit Cate blev dårligere og dårligere, og til sidst kunne hans chaufførkolleger ikke få kontakt med ham. De blev bange og tilkaldte en ambulance på 112.

Da ambulanceredderne kom frem til lejren satte de elektroder på Jojit Cates brystkasse og målte hjerterytme og blodtryk.

Jeg havde det stadig skidt og følte mig også ensom og var ked af det. Jojit Cate, filippinsk chauffør

De valgte at køre ham på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa med fuld udrykning, hvor han blev indlagt klokken 21 og kom under lægebehandling.

Fagbladet 3F er i besiddelse af Jojit Cates hospitalsjournal, og her er det beskrevet, at han havde nakkesmerter, brystsmerter og diarre. Der står også i journalen, at han klagede over hovedpine, svimmelhed og dobbeltsyn.

Læge: Sundhedsforhold virker ikke optimalt

På sygehuset konstaterede lægen, at Jojit Cate havde forhøjet blodtryk, og lægen ordinerede derfor det blodtryksænkende middel Amlodipin.

I journalen skriver lægen:

Det anbefales kontrol hos egen læge om ca. 14 dage for at vurdere hvorvidt blodtrykket retter sig eller ej.

Egen læge bør også henvise patienten til kardiologisk yderligere udredning med henblik på evt. sekundærårsag til forhøjet blodtryk.

Jeg viste dem min recept, men de ville ikke betale for medicinen. De var ligeglade. Jojit Cate, filippinsk chauffør

Jojit Cate oplyste, at han ikke er tilknyttet det danske sygehusvæsen og lægen skriver:

Det anbefales patienten at tage kontakt til det firma, han arbejder for og således få ordnet sundhedsforholdene, som på nuværende tidspunkt ikke virker optimalt.

Beier nægter at betale

Jojit Cate udskrives tidlig morgen med en recept i hånden. I journalen står der, at han udskrives til ”hjemmet”.

Han måtte dog tilbage til lejren i Padborg, hvor han lagde sig til at sove på en skumgummimadras i en presenning-overdækket lastbilanhænger, der var hans hjem.

- Jeg havde det stadig skidt og følte mig også ensom og var ked af det, fortæller Jojit Cate.

Han gjorde som lægen anbefalede og kontaktede en af sine ledere.

- Jeg viste dem min recept, men de ville ikke betale for medicinen. De var ligeglade. Den måtte jeg selv betale, fortæller Jojit Cate, der ikke er blevet undersøgt nærmere efterfølgende, da han hverken har forsikring eller gult sygesikringsbevis.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med direktør i Kurt Beier A/S, Karsten Beier. Fagbladet 3F ville blandt andet gerne have spurgt ham, hvorfor der står i chaufførernes kontrakter, at chaufførerne har:

“Free emergency medical and dental services and facilities including medicine”, som der står.