Ingen lynghonning i år

Den lange, tørre periode vi har været igennem, kan betyde, at vi må undvære lynghonning i år.

Hvis du glæder dig til et glas friskslynget lynghonning, så må du hellere begynde at glæde dig til noget andet.

- Der er stort set ingen blomster på lyngen, som de flittige bier kan hente honning hos, fortæller dronningeavler, Tonny Tychsen til TV Syd.

- Lyngen på Rømø er så tør, at det støver, når man går i den, fortæller den erfarne biavler.

Problemet er, at det er gået meget hurtigt med at få blomstret af for de blomster, som bierne lever af i den første del af sommeren. Normalt har der så været nogle sene arter, bierne kunne ty til, såsom lyng og kløver, men kløveren sætter knap blomst i varmen.

- Også kløveren er tørret, og kløver og lyng er det, som plejer at skaffe føde til bierne fra Sankt Hans til vinteren kommer, fortæller Tonny Tychsen.

Tager bestik

Han er nu ikke bekymret for bierne som sådan, de skal nok klare sig, mener han.

- De har været her før der var mennesker, og de tager bestik af situationen. Når der mangler mad, laver de ingen unger, og bliver det slemt, spiser de ungerne, så der ikke er så mange munde at mætte.

- Så lynghonning bliver nok en mangelvare i år, siger Tonny Tychsen. Vi har selvfølgelig noget fra sidste år, men vi vil jo gerne have den friske vare.

