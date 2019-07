Ingen olieudslip ved grundstødt skib

Skibet venter nu på at blive trukket fri.

Fragtskibet Felix, som lørdag morgen gik på grund i Lillebælt mellem Assens og Haderslev, har ingen huller på skroget, det skriver Forsvaret på Twitter.

Forsvarets Maritime Assistance Service blev lørdag tilkaldt for at undersøge skibet for olieudslip, men undersøgelserne viste ingen tegn på huller eller olieudslip.

Fragtskibet er lastet med træpiller og var på vej mod Kolding havn, men må nu vente på en slæbebåd, der skal trække det fri. Herefter skal dykkere lave yderligere undersøgelser, før det kan sejle videre.

Skibet gik på grund ved femtiden lørdag morgen, og søndag morgen ligger det stadig på Bågø Flak, hvor det sejlede på grund.