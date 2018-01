Skinnenedbrud aflyste torsdag morgen regionaltog mellem Fredericia og Aarhus.

En fejl på en skinne ved Hedensted betød tidligt torsdag morgen, at alle regionaltog på strækningen mellem Fredericia og Aarhus var aflyst.

Et stykke metal, der binder to skinner sammen, var ødelagt og betød, at der kun er ét spor farbart ved Hedensted.

- Problemet er nu løst, men det vil give driftsforstyrrelser indtil ved 10-tiden, fortæller Christopher Mortensen, Banedanmark, til TV SYD.