Sent fredag oplyste politiet, at man var rykket ud til en adresse på Nørrebrogade fredag aften for at undersøge et mistænkeligt dødsfald.



De indledende undersøgelser har altså foreløbigt afkræftet, at der skulle være sket en kriminel handling.

Nu afventer politiet resultatet af en obduktion, oplyser vagtchefen lørdag.