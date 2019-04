Innovative 4. klasser laver børne-venlig gudstjeneste

40 elever fra Hjerting Skole Aura i Esbjerg har fået stimuleret iværksættergenet af virksomheden GenIN – Generation Innovation.

Hvordan skal en gudstjeneste formes, så den er helt rigtig for børn og unge? Dét satte innovationsvirksomheden GenIN (Generation Innovation) to 4. klasser i gang med at udtænke.

Jeg håber, at børnene får en følelse af, at de kan skabe ideer – og at de ideer kan give noget til andre. Gert Barslund, direktør, GenIN

Resultatet? En anderledes gudstjeneste – planlagt og udført af 40 elever fra 4. klasse på Hjerting Skole Aura.

- Jeg er spændt og også lidt nervøs, men jeg håber, de kan lide det, sagde Tristan Riis Brokhattingen fra 4. klasse, inden gudstjenesten blev skudt i gang.

Dét skete med sang fra børnestemmer i en fyldt kirke.

Meningen var, at børnene selv skulle udforme gudstjenesten i fællesskab, fortæller Gert Barslund, som er direktør i GenIN og stod bag arrangementet.

- Jeg håber, at børnene får en følelse af, at de kan skabe ideer – og at de ideer kan give noget til andre, siger han.

Tanken bag hans iværksættervirksomhed er, at børn skal stifte bekendtskab med innovation tidligt.

- Deres åbenhed som børn gør, at fantasien og ideerne blomstrer, og hvis vi stimulerer den åbenhed tidligt, sker der en helt masse fantastiske ting, siger Gert Barslund.

De unge mennesker var meget seriøse og hårdtarbejdende, hvis man spørger Hjerting Kirkes præst, Arne Mårup, og de bragte et frisk pust til kirken, fortæller han.

- De fik organisten til at kaste sig ud i nogle nye toner, som han ikke plejer, siger Sognepræst Arne Mårup.

Jeg har fundet ud af, at man godt kan lære af sine fejl. Tristan Riis Brokhattingen

Han har nydt at have 4. klasserne i kirken.

- Det har været enormt skægt. Det har virkelig været en god oplevelse, og det håber jeg også, det har været for 4. klasserne, siger Arne Mårup.

Tristan Riis Brokhattingen fra 4. klasse har lært meget af at lave en gudstjeneste.

- Jeg kan se nye veje til, hvordan man kan få ideer – og nogle værktøjer som vi har brugt. Og så har jeg fundet ud af, at man godt kan lære af sine fejl, siger han.