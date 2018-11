Lukning af Kolding Havn: Interesseorganisationer frygter dominoeffekt

Kolding byråds beslutning om at lukke byens havn er ikke længere blot en lokal sag. Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer frygter at flere byer følger trop.

Siden byrådet i Kolding besluttede at lukke Kolding Havn, har debatten været voldsom. Sagen er nu ikke længere kun en lokal sag, for Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og en række andre interesseorganisationer har sendt et brev til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Vi frygter en dominoeffekt, sådan at dem, der gerne vil bruge havnene til noget andet, kommer mere til orde. Michael Svane, branchedirektør, Dansk Industri Transport.

- Vi anser havnen for en væsentlig erhvervshavn og dermed en del af Danmarks infrastruktur. Derfor synes vi, det er godt at få ministrene involveret i den her sag, siger Michael Svane, der er branchedirektør hos Dansk Industri Transport.

Koldings borgmester er ikke bekymret

Interesseorganisationerne frygter, at lukningen af Kolding havn er begyndelsen på en dominoeffekt, og at andre kommuner beslutter at lukke deres havne for at omdanne havnene til byområder.

- Vi frygter en dominoeffekt, sådan at dem, der gerne vil bruge havnene til noget andet, kommer mere til orde. Så derfor er det her et værn i forhold til at sikre de virksomheder og den nødvendighed, der er i at ligge på en havn, den bliver beskyttet, siger Michael Svane.

Dansk Industri og Landbrug og fødevarer mener også, at lukningen af Kolding havn er et nationalt anliggende. Samtidig stiller de spørgsmålstegn ved lovligheden i at lukke havnen i Kolding, men det giver ikke panderynker hos Koldings borgmester.

- Der står ingen steder i Havneloven, at vi ikke kan det. Andre byer har også gjort det, så vi er såmænd ret sikre. Det er også den mundtlige besked, vi har fået fra KL, så det tager vi med sindsro, siger Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V).