Internationalt biltræf i Ribe

Efter to års hårdt arbejde, lykkes det i dag Kurt Søgaard at få det internationale AC Cobra træf til Danmark. I dag besøgte bilerne Ribe.

I dag kunne de forbipasserende i Ribe få sig lidt af en oplevelse på torvet.

30 AC Cobra biler var linet op på ræd og række i anledning af, at Danmark for første gang nogen sinde er vært for det internationale AC Cobra træf.

- For mit vedkommende handler det om at vise Danmark lidt frem til vores udenlandske gæster, siger Kurt Søgaard, som har været med til at få træffet til Danmark.

Det er 11 år siden, at klubben begyndte at holde det internationale biltræf. Og for Kurt Søgaard var det i dag to års hårdt arbejde som kulminerede, da hans internationale AC Cobra-venner for første gang mødtes i Danmark.

En sjældenhed

AC Cobra er en ganske særlig veteranbil, som kun er bygget i et meget lille antal. Og for Kurt har der aldrig været nogen tvivl om, at det skulle være lige netop den bil, han skulle have.

- Jeg så den første gang i et blad i 5. klasse og tænkte, sådan en vil jeg bare have. Hele dens facon og ikke mindst lyden er fantastisk, siger Kurt Søgaard.

Hvis du gerne vil se de flotte biler, kan de i morgen opleves ved Strøjer Bilsamling i Assens og Egeskov Slot. Og lørdag besøger bilerne Himmelbjerget og torvet i Silkeborg.